МИД: у России нет данных об искусственном происхождении коронавируса
- РИА Новости
«Никаких данных, которые могли бы допускать мысль об искусственном происхождении или применении вируса в качестве биологического оружия, у нас нет», — сообщил он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости установить, как начался процесс передачи коронавируса от человека к человеку, и застраховаться от возникновения подобных угроз в будущем.
По его словам, большинство экспертов считают происхождение коронавируса естественным.
При этом он выступил против введения санкций в отношении какой-либо страны из-за вируса.