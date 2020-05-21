МИД: у России нет данных об искусственном происхождении коронавируса

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Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью Интерфаксу заявил, что у Москвы нет данных, которые указывали бы на искусственное происхождение коронавируса или применение этого вируса в качестве биологического оружия.
МИД: у России нет данных об искусственном происхождении коронавируса
  • РИА Новости

«Никаких данных, которые могли бы допускать мысль об искусственном происхождении или применении вируса в качестве биологического оружия, у нас нет», — сообщил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости установить, как начался процесс передачи коронавируса от человека к человеку, и застраховаться от возникновения подобных угроз в будущем.

По его словам, большинство экспертов считают происхождение коронавируса естественным.

При этом он выступил против введения санкций в отношении какой-либо страны из-за вируса.

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