В ВОЗ допустили, что первичных заболевших COVID-19 было несколько

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Во Всемирной организации здравоохранения допускают, что в мире было несколько первичных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 от различных источников. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
В ВОЗ допустили, что первичных заболевших COVID-19 было несколько
  • Reuters

«Выявление первичного случая заражения является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. Может быть больше чем один первичный случай, потому что, вероятно, передача от нескольких видов животных. Появляется всё больше информации о том, что вирус COVID-19 находят в различных странах», — приводит РИА Новости его слова.

Райан не сомневается, что вирус имеет естественное происхождение. Эксперт рассказал, что передача COVID-19 могла происходить через множественные источники и даже в различные периоды времени.

«Мы не знаем, был ли это человек, который привёл к росту случаев, было ли это животное или заражение окружающей среды. Но, безусловно, ясно, что были случаи, которые предвосхищали события на рынке в Ухани», — уточнил Райан.

Ранее в ВОЗ рассказали, что в Европе в начале 2021 года может произойти третья волна коронавирусной инфекции, если европейские страны не построят необходимую инфраструктуру для борьбы с вирусом.

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