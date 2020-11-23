В ВОЗ допустили, что первичных заболевших COVID-19 было несколько
- Reuters
«Выявление первичного случая заражения является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. Может быть больше чем один первичный случай, потому что, вероятно, передача от нескольких видов животных. Появляется всё больше информации о том, что вирус COVID-19 находят в различных странах», — приводит РИА Новости его слова.
Райан не сомневается, что вирус имеет естественное происхождение. Эксперт рассказал, что передача COVID-19 могла происходить через множественные источники и даже в различные периоды времени.
«Мы не знаем, был ли это человек, который привёл к росту случаев, было ли это животное или заражение окружающей среды. Но, безусловно, ясно, что были случаи, которые предвосхищали события на рынке в Ухани», — уточнил Райан.
Ранее в ВОЗ рассказали, что в Европе в начале 2021 года может произойти третья волна коронавирусной инфекции, если европейские страны не построят необходимую инфраструктуру для борьбы с вирусом.