В ВОЗ допустили, что первичных заболевших COVID-19 было несколько

Во Всемирной организации здравоохранения допускают, что в мире было несколько первичных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 от различных источников. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Выявление первичного случая заражения является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. Может быть больше чем один первичный случай, потому что, вероятно, передача от нескольких видов животных. Появляется всё больше информации о том, что вирус COVID-19 находят в различных странах», — приводит РИА Новости его слова.

Райан не сомневается, что вирус имеет естественное происхождение. Эксперт рассказал, что передача COVID-19 могла происходить через множественные источники и даже в различные периоды времени.

«Мы не знаем, был ли это человек, который привёл к росту случаев, было ли это животное или заражение окружающей среды. Но, безусловно, ясно, что были случаи, которые предвосхищали события на рынке в Ухани», — уточнил Райан.

Ранее в ВОЗ рассказали, что в Европе в начале 2021 года может произойти третья волна коронавирусной инфекции, если европейские страны не построят необходимую инфраструктуру для борьбы с вирусом.