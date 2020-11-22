В ВОЗ призвали страны G20 сыграть роль лидера в борьбе с пандемией

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны G20 сыграть роль лидера в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС.

«Представляя две трети мирового населения и 80% глобальной экономики, G20 призвана сыграть уникальную роль лидера в расширении солидарности, которая необходима, чтобы покончить с пандемией», — заявил он.

По его словам, страны данной группы способны обеспечить справедливое распределение вакцины от коронавируса «в качестве глобального общественного блага».

Как отметил глава ВОЗ, именно справедливое распределение соответствующего препарата имеет центральное значение для завершения пандемии.

«Настало время для решительного лидерства», — добавил он.

Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус сравнил нынешнюю ситуацию с коронавирусной инфекцией и начальный период пандемии COVID-19.