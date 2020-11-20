В ВОЗ сравнили нынешнюю ситуацию с COVID-19 и начало пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сравнил нынешнюю ситуацию с коронавирусной инфекцией и начальный период пандемии COVID-19.

По его словам, за прошедший месяц было зафиксировано больше случаев COVID-19, чем за первые полгода пандемии.

«За прошедшие четыре недели было сообщено о большем количестве случаев COVID-19, чем за первые полгода пандемии. По всей Европе и в Северной Америке продолжают целиком заполняться больницы и палаты интенсивной терапии», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он заявил о появлении обнадёживающих новостей, касающихся исследований вакцин от COVID-19.

Ранее руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге заявил, что Европа и США вновь стали эпицентром пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.