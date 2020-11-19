ВОЗ: Европа и США вновь стали эпицентром пандемии коронавируса

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Руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге заявил, что Европа и США вновь стали эпицентром пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
ВОЗ: Европа и США вновь стали эпицентром пандемии коронавируса
  • Reuters

«Европа вместе с США снова стали эпицентром пандемии. В конце тоннеля есть свет, но впереди у нас будет шесть тяжёлых месяцев», — цитирует его «112 Украина».

Отмечается, что статистика организации показывает, что количество новых случаев в европейских странах на минувшей неделе снизилось впервые за последние три месяца, а вот смертность среди лиц, заболевших COVID-19, увеличивается.

Ранее в ВОЗ заявили, что системы здравоохранения Европы оказались у критической черты.

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