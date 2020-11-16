В ВОЗ заявили, что системы здравоохранения Европы оказались у критической черты

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена ситуацией со здравоохранением в странах Европы, Северной и Южной Америки из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы крайне обеспокоены всплеском числа случаев COVID-19 в некоторых странах. Особенно в Европе и Америке медицинские работники и системы здравоохранения оказались у критической черты», — приводит ТАСС его слова на брифинге.

Гебрейесус отметил, что обнадёживающие данные о вакцинах от COVID-19 позволяют выразить осторожный оптимизм о появлении в ближайшие месяцы новых средств в борьбе с коронавирусом.

Ранее глава ВОЗ сообщил, что вакцина от COVID-19 сможет остановить пандемию лишь в комплексе других мер.