В ВОЗ заявили, что системы здравоохранения Европы оказались у критической черты
«Мы крайне обеспокоены всплеском числа случаев COVID-19 в некоторых странах. Особенно в Европе и Америке медицинские работники и системы здравоохранения оказались у критической черты», — приводит ТАСС его слова на брифинге.
Гебрейесус отметил, что обнадёживающие данные о вакцинах от COVID-19 позволяют выразить осторожный оптимизм о появлении в ближайшие месяцы новых средств в борьбе с коронавирусом.
Ранее глава ВОЗ сообщил, что вакцина от COVID-19 сможет остановить пандемию лишь в комплексе других мер.