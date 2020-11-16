Глава ВОЗ: вакцину от COVID-19 надо применять в комплексе других мер

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 сможет остановить пандемию лишь в комплексе других мер. Об этом в ходе брифинга заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«С начала эпидемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет обязательным (способом. — RT) взять пандемию под контроль. Но важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие способы, которыми мы располагаем, а не заменять их», — цитирует Интерфакс Гебрейесуса.

Гебрейесус также подчеркнул, что первоначально запасы вакцин будут ограничены, поэтому при вакцинации приоритетом должны пользоваться работники сферы здравоохранения, престарелые и другие уязвимые категории населения.

Ранее в ВОЗ сообщили, что внесут российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в список рекомендуемых для экстренного использования, если она будет соответствовать необходимым критериям.