ВОЗ допустила внесение «Спутника V» в список рекомендуемых вакцин
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Там отметили, что находятся в контакте с центром имени Гамалеи по данному вопросу.
«Если будет установлено, что продукт, поданный на оценку, соответствует критериям для включения в список, ВОЗ открыто опубликует результаты», — говорится в сообщении.
Как подчеркнули в ВОЗ, продолжительность оценки полученных от производителя данных зависит от их качества, а также соответствия требованиям организации.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что производители запускают массовое производство «Спутника V».
По его словам, препарат вышел в гражданский оборот и начал распространяться по регионам.