ВОЗ допустила внесение «Спутника V» в список рекомендуемых вакцин

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Всемирная организация здравоохранения внесёт российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в список рекомендуемых для экстренного использования, если она будет соответствовать необходимым критериям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.
ВОЗ допустила внесение «Спутника V» в список рекомендуемых вакцин
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Там отметили, что находятся в контакте с центром имени Гамалеи по данному вопросу.

«Если будет установлено, что продукт, поданный на оценку, соответствует критериям для включения в список, ВОЗ открыто опубликует результаты», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ВОЗ, продолжительность оценки полученных от производителя данных зависит от их качества, а также соответствия требованиям организации.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что производители запускают массовое производство «Спутника V».

По его словам, препарат вышел в гражданский оборот и начал распространяться по регионам.

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