Мурашко сообщил о начале массового производства вакцины «Спутник V»

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Производители запускают массовое производство вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко сообщил о начале массового производства вакцины «Спутник V»
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Он отметил, что препарат вышел в гражданский оборот и начал распространяться по регионам.

«Промышленные масштабы наращиваются сегодня, уже производители отработали технологические регламенты и запускают массовое производство», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Как сообщалось ранее, промежуточные результаты исследования «Спутника V» показали, что его эффективность составляет 92%. Оценка проводилась среди более чем 16 тыс. добровольцев.

Мурашко назвал эту вакцину эффективным средством для остановки распространения COVID-19, а директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовую вакцинацию можно начинать в течение ближайших недель.

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