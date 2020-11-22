В ВОЗ заявили об угрозе третьей волны коронавируса в Европе

Короткая ссылка
В Европе в начале 2021 года может произойти третья волна коронавирусной инфекции COVID-19, если европейские страны не построят необходимую инфраструктуру для борьбы с вирусом.
В ВОЗ заявили об угрозе третьей волны коронавируса в Европе
  • © РИА Новости / Доминик Бутен

Об этом в интервью изданиям швейцарской медиакомпании CH Media заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро. 

По его словам, реакция европейских стран на вторую волну была неполной.

Набарро считает, что страны Европы упустили возможность построить необходимую инфраструктуру для борьбы с COVID-19 в летние месяцы, после того, как ими была взята под контроль первая волна. 

«А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года», — цитирует спецпосланника ВОЗ портал Badener Tagblatt.

Ранее в ВОЗ призвали страны G20 сыграть роль лидера в борьбе с пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить