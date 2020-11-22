В ВОЗ заявили об угрозе третьей волны коронавируса в Европе

В Европе в начале 2021 года может произойти третья волна коронавирусной инфекции COVID-19, если европейские страны не построят необходимую инфраструктуру для борьбы с вирусом.

Об этом в интервью изданиям швейцарской медиакомпании CH Media заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро.

По его словам, реакция европейских стран на вторую волну была неполной.

Набарро считает, что страны Европы упустили возможность построить необходимую инфраструктуру для борьбы с COVID-19 в летние месяцы, после того, как ими была взята под контроль первая волна.

«А теперь у них вторая волна. Если они не построят необходимую инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года», — цитирует спецпосланника ВОЗ портал Badener Tagblatt.

Ранее в ВОЗ призвали страны G20 сыграть роль лидера в борьбе с пандемией.