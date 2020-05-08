ВОЗ пока не нашла доказательств уханьского источника коронавируса
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- globallookpress.com
«Этот рынок точно играл какую-то роль — либо как источник вспышки, либо при её распространении... Но мы не знаем наверняка, был ли он источником вспышки», — цитирует эксперта ТАСС.
Он не исключил, что кто-то из покупателей или продавцов мог занести инфекцию на рынок, а впоследствии она распространилась среди населения.
В конце апреля сообщалось, что в уханьских больницах не осталось ни одного пациента с COVID-19.
В канун Нового года власти Китая проинформировали ВОЗ о том, что в городе Ухань провинции Хубэй зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Предположительным источником назывался местный оптовый рынок, где, по данным СМИ, незаконно торговали дикими животными.