Группа экспертов ВОЗ после карантина приступает к работе в Ухани

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Группа экспертов ВОЗ вышла из карантина и начинает работы в китайском городе Ухань в рамках миссии по установлению фактов происхождения вируса, вызвавшего пандемию COVID-19.
Группа экспертов ВОЗ после карантина приступает к работе в Ухани
  • © Chen Junxia/Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, эксперты уже покинули гостиницу. Агентство уточняет, что пока неизвестно, куда именно они направились.

14 января стало известно, что группа экспертов из Всемирной организации здравоохранения прибыла в китайский город Ухань.

В конце ноября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что поиски источника первого случая заболевания коронавирусом начнутся с китайской Ухани.

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