Группа экспертов ВОЗ после карантина приступает к работе в Ухани
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- globallookpress.com
Об этом сообщает Associated Press.
Как отмечается, эксперты уже покинули гостиницу. Агентство уточняет, что пока неизвестно, куда именно они направились.
14 января стало известно, что группа экспертов из Всемирной организации здравоохранения прибыла в китайский город Ухань.
В конце ноября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что поиски источника первого случая заболевания коронавирусом начнутся с китайской Ухани.