В Госдуме оценили идею санкций США против России из-за Навального

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT предложение сенаторов от Демократической и Республиканской партий США ввести санкции против российских официальных лиц из-за инцидента с Алексеем Навальным.

«Ничего не установлено, ничего не известно, как развивались события с отравлением, — всё это пока тайна, покрытая мраком. Разобраться в этой ситуации не очень-то помогают, потому что российская сторона настаивала на целесообразности предоставлении результатов исследований в клинике «Шарите» для того, чтобы здесь было можно изучить ситуацию», — пояснил депутат.

По словам Новикова, вся бездоказательность оснований, на которых собираются или выражают готовность вводить очередные санкции, «лишь подчёркивает, что в качестве поводов для антироссийских действий используется всё что угодно».

«Аргументировано или не аргументировано, придумано искусственно — неважно для информационной войны, если считается, что тема подходит, то она будет использована», — заключил парламентарий.

Ранее сенаторы США предложили ввести санкции против российских официальных лиц из-за инцидента с Алексеем Навальным.

Законопроект также предусматривает предоставление администрацией США отчёта о финансах российского президента Владимира Путина и его окружения, а также проведение проверки на предмет нарушения Россией американских законов о запрете использования химического и биологического оружия.

17 сентября Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал найти и заморозить европейские активы фигурантов расследований Навального.

Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не оставит без ответа новые санкции Запада в случае их введения.

2 сентября в Германии заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». В Кремле отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.