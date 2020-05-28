Захарова прокомментировала начало круглосуточного вещания RT на Кубе
- globallookpress.com
«С 25 мая государственная телекомпания TV Cubana начала круглосуточное вещание на Кубе телеканала RT. Идёт вещание на испанском языке, конечно. Мы считаем это важным шагом по укреплению стратегического партнёрства в информационной сфере между СМИ», — сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что вещание RT на Кубе «обогатит и дополнит возможности аудитории выбирать на основе различных точек зрения».
21 мая компания Radiocuba в сотрудничестве с TV Cubana запустила пробное вещание двух новых каналов цифрового телевидения в высоком разрешении: HD3 и HD4. С понедельника, 25 мая, HD4 начал круглосуточно транслировать сигнал RT на испанском.
В 2018 году Минкомсвязь России и Кубинский институт радио и телевидения подписали соглашение в области массовых коммуникаций, один из пунктов которого касается расширения вещания RT на острове.
По данным исследования Ipsos, RT вошёл в пятёрку самых популярных международных новостных телеканалов по еженедельной аудитории в десяти странах Латинской Америки. Сайт RT на испанском обошёл по посещаемости испаноязычные версии BBC, Euronews, France 24 и teleSUR (SimilarWeb).
На YouTube RT en Español лидирует среди информационных телеканалов, вещающих на испанском языке, обходя по числу просмотров испаноязычные версии BBC, CNN, Euronews и teleSUR.
RT на испанском стал первым иностранным телеканалом, который запустил вещание в гостелесетях Аргентины и Венесуэлы, получив доступ к общенациональным аудиториям.
Телеканал неоднократно становился призёром и финалистом различных международных премий, в том числе New York Festivals и Promax Awards.