Захарова прокомментировала начало круглосуточного вещания RT на Кубе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова приветствовала начало круглосуточного вещания телеканала RT на испанском на Кубе.

«С 25 мая государственная телекомпания TV Cubana начала круглосуточное вещание на Кубе телеканала RT. Идёт вещание на испанском языке, конечно. Мы считаем это важным шагом по укреплению стратегического партнёрства в информационной сфере между СМИ», — сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что вещание RT на Кубе «обогатит и дополнит возможности аудитории выбирать на основе различных точек зрения».

21 мая компания Radiocuba в сотрудничестве с TV Cubana запустила пробное вещание двух новых каналов цифрового телевидения в высоком разрешении: HD3 и HD4. С понедельника, 25 мая, HD4 начал круглосуточно транслировать сигнал RT на испанском.

В 2018 году Минкомсвязь России и Кубинский институт радио и телевидения подписали соглашение в области массовых коммуникаций, один из пунктов которого касается расширения вещания RT на острове.

По данным исследования Ipsos, RT вошёл в пятёрку самых популярных международных новостных телеканалов по еженедельной аудитории в десяти странах Латинской Америки. Сайт RT на испанском обошёл по посещаемости испаноязычные версии BBC, Euronews, France 24 и teleSUR (SimilarWeb).

На YouTube RT en Español лидирует среди информационных телеканалов, вещающих на испанском языке, обходя по числу просмотров испаноязычные версии BBC, CNN, Euronews и teleSUR.

RT на испанском стал первым иностранным телеканалом, который запустил вещание в гостелесетях Аргентины и Венесуэлы, получив доступ к общенациональным аудиториям.

Телеканал неоднократно становился призёром и финалистом различных международных премий, в том числе New York Festivals и Promax Awards.