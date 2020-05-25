RT на испанском начинает круглосуточное вещание на Кубе

Телеканал RT на испанском языке начинает круглосуточное вещание на Кубе, говорится в сообщении кубинского телевидения TV Cubana.

21 мая компания Radiocuba в сотрудничестве с TV Cubana начала пробное вещание двух новых каналов цифрового телевидения в высоком разрешении: HD3 и HD4.

Как отмечается, с 00:00 понедельника, 25 мая, канал HD4 начинает круглосуточно транслировать сигнал RT на испанском.

В свою очередь, на частоте HD3 будет осуществляться трансляция канала Tele Rebelde в рамках обычного графика вещания этого канала.

В 2018 году Минкомсвязь России и Кубинский институт радио и телевидения подписали соглашение в области массовых коммуникаций, один из пунктов которого касается расширения вещания RT на острове.

По данным исследования Ipsos, RT вошёл в пятёрку самых популярных международных новостных телеканалов по еженедельной аудитории в десяти странах Латинской Америки. Сайт RT на испанском обошёл по посещаемости испаноязычные версии BBC, Euronews, France 24 и teleSUR (SimilarWeb).

На YouTube RT en Español лидирует среди информационных телеканалов, вещающих на испанском языке, обходя по числу просмотров испаноязычные версии BBC, CNN, Euronews и teleSUR.

RT на испанском стал первым иностранным телеканалом, который запустил вещание в гостелесетях Аргентины и Венесуэлы, получив доступ к общенациональным аудиториям.

Телеканал неоднократно становился призёром и финалистом различных международных премий, в том числе New York Festivals и Promax Awards.