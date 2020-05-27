Путин обсудил с президентом Финляндии борьбу с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с финским коллегой Саули Ниинистё.
Путин обсудил с президентом Финляндии борьбу с коронавирусом
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Отмечено налаженное полезное сотрудничество между профильными ведомствами России и Финляндии по вопросам противодействия коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также стороны обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня, включая арктическую тематику.

Президенты обсудили торгово-экономическое взаимодействие, реализацию совместных инвестиционных проектов.

Ранее Путин провёл встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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