Путин обсудил с президентом Финляндии борьбу с коронавирусом
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- РИА Новости
«Отмечено налаженное полезное сотрудничество между профильными ведомствами России и Финляндии по вопросам противодействия коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Также стороны обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня, включая арктическую тематику.
Президенты обсудили торгово-экономическое взаимодействие, реализацию совместных инвестиционных проектов.
Ранее Путин провёл встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.