В КНР намерены искоренить привычку населения есть мясо диких животных

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял решение о запрете нелегальной торговли дикими животными и необходимости искоренить у населения привычку есть мясо диких животных на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.

Об этом информирует Центральное телевидение Китая.

Как следует из заявления, путём голосования в ходе заседания в понедельник, 24 февраля, комитет постановил «полностью запретить незаконную торговлю дикими животными, искоренить дурную привычку поедания мяса диких животных и обеспечить эффективную защиту безопасности жизни и здоровья населения».

Отмечается, что решение вступает в силу с даты его объявления.

Ранее китайские учёные из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса стали дикие животные с рынка морепродуктов в китайской Ухани.

Учёные из тропического ботанического сада при Китайской академии наук выявили, что передача нового типа коронавируса от человека к человеку началась ещё в ноябре или в начале декабря 2019 года, после этого инфекция попала на рынок.

Число заражённых COVID-2019 в Китае превысило 77 тыс., скончались 2592 человека.