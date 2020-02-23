Учёные назвали версию проникновения коронавируса на рынок в Ухани

Короткая ссылка
Передача нового типа коронавируса от человека к человеку началась ещё ноябре или в начале декабря 2019 года, после этого инфекция попала на рынок в китайской Ухани, свидетельствуют данные учёных из тропического ботанического сада при Китайской академии наук.
Учёные назвали версию проникновения коронавируса на рынок в Ухани
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости.

«Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов «Хуанань» из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы», — говорится в сообщении.

Согласно мнению учёных, распространение инфекции началось от некого «нулевого пациента», который побывал на уханьском рынке, а в связи с несоблюдением санитарных норм на торговой площадке инфекция начала активно распространяться.

Вместе с тем эксперты утверждают существование по меньшей мере трёх путей распространения вируса, лишь один из которых связан с рынком в Ухани.

Ранее китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником коронавируса стали дикие животные.

Сообщалось, что число заражений новым типом коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае возросло до 76 936, зафиксировано 2442 летальных исхода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить