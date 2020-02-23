Учёные назвали версию проникновения коронавируса на рынок в Ухани
- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости.
«Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов «Хуанань» из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы», — говорится в сообщении.
Согласно мнению учёных, распространение инфекции началось от некого «нулевого пациента», который побывал на уханьском рынке, а в связи с несоблюдением санитарных норм на торговой площадке инфекция начала активно распространяться.
Вместе с тем эксперты утверждают существование по меньшей мере трёх путей распространения вируса, лишь один из которых связан с рынком в Ухани.
Ранее китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником коронавируса стали дикие животные.
Сообщалось, что число заражений новым типом коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае возросло до 76 936, зафиксировано 2442 летальных исхода.