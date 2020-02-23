Число жертв коронавируса в Китае достигло 2442

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Число заражений новым типом коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае возросло до 76 936, зафиксировано 2442 летальных исхода.
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2442
  • Reuters

Об этом информирует Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

«Всего было зарегистрировано 2442 случая летального исхода, зарегистрированы 76 936 подтверждённых случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из больниц выписаны 22 888 пациентов.

Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в Китае выросло до 2345.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции за пределами Китая говорит о том, что возможностей для сдерживания эпидемии становится всё меньше.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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