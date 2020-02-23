Число жертв коронавируса в Китае достигло 2442

Число заражений новым типом коронавирусной инфекции COVID-2019 в Китае возросло до 76 936, зафиксировано 2442 летальных исхода.

Об этом информирует Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

«Всего было зарегистрировано 2442 случая летального исхода, зарегистрированы 76 936 подтверждённых случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из больниц выписаны 22 888 пациентов.

Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в Китае выросло до 2345.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции за пределами Китая говорит о том, что возможностей для сдерживания эпидемии становится всё меньше.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.