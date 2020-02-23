Число жертв коронавируса в Китае достигло 2442
- Reuters
Об этом информирует Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
«Всего было зарегистрировано 2442 случая летального исхода, зарегистрированы 76 936 подтверждённых случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из больниц выписаны 22 888 пациентов.
Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса в Китае выросло до 2345.
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