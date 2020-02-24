В ЕС рассказали о работе над сценариями реагирования на коронавирус

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Евросоюз прорабатывает разные кризисные сценарии вокруг развития ситуации с коронавирусом, заявил комиссар ЕС по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич.
В ЕС рассказали о работе над сценариями реагирования на коронавирус
  • Reuters

По его словам, в понедельник, 24 февраля, комитет по здравоохранению Еврокомиссии соберётся для обсуждения текущей ситуации.

«Мы работаем над разными возможными сценариями экстренного реагирования… Сегодня ситуация будет обсуждаться на заседании комитета по здравоохранению ЕК», — цитирует Ленарчича РИА Новости.

Он отметил, что реакция ЕС на ситуацию с коронавирусом базируется на трёх принципах: анализ ситуации, координация и пропорциональный ответ.

Ленарчич заявил о готовности сделать всё возможное, чтобы помочь странам — членам ЕС, и призвал к координации усилий, обмену данными и противодействию дезинформации.

Ранее он сообщил, что ЕС дополнительно выделит более €230 млн на борьбу с коронавирусом.

Число заражённых COVID-2019 в Китае превысило 77 тыс., скончались 2592 человека.

По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, распространение инфекции за пределами Китая говорит о том, что возможностей для сдерживания эпидемии становится всё меньше.

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