В ЕС рассказали о работе над сценариями реагирования на коронавирус
- Reuters
По его словам, в понедельник, 24 февраля, комитет по здравоохранению Еврокомиссии соберётся для обсуждения текущей ситуации.
«Мы работаем над разными возможными сценариями экстренного реагирования… Сегодня ситуация будет обсуждаться на заседании комитета по здравоохранению ЕК», — цитирует Ленарчича РИА Новости.
Он отметил, что реакция ЕС на ситуацию с коронавирусом базируется на трёх принципах: анализ ситуации, координация и пропорциональный ответ.
Ленарчич заявил о готовности сделать всё возможное, чтобы помочь странам — членам ЕС, и призвал к координации усилий, обмену данными и противодействию дезинформации.
Ранее он сообщил, что ЕС дополнительно выделит более €230 млн на борьбу с коронавирусом.
Число заражённых COVID-2019 в Китае превысило 77 тыс., скончались 2592 человека.
По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, распространение инфекции за пределами Китая говорит о том, что возможностей для сдерживания эпидемии становится всё меньше.