Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса

Китай разработал вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет», — цитирует дипломата Интерфакс.

По его словам, необходимы дальнейшие проверки и доработки.

Посол также рассказал, что общая эффективность китайских лекарств свыше 85%.

По последним данным, число заражённых COVID-2019 в материковом Китае превысило 77 тыс., скончались 2592 человека.

Чжан Ханьхуэй ранее заявлял, что власти смогут победить вирус на всей территории страны до конца марта.