Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса
- РИА Новости
«В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет», — цитирует дипломата Интерфакс.
По его словам, необходимы дальнейшие проверки и доработки.
Посол также рассказал, что общая эффективность китайских лекарств свыше 85%.
По последним данным, число заражённых COVID-2019 в материковом Китае превысило 77 тыс., скончались 2592 человека.
Чжан Ханьхуэй ранее заявлял, что власти смогут победить вирус на всей территории страны до конца марта.