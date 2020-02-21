Посол Китая назвал возможные сроки ликвидации коронавируса в стране

Власти КНР смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

Об этом он сказал на встрече с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым.

«В центре эпидемии, возможно, в течение следующего месяца мы полностью ликвидируем этот вирус на территории Китая», — цитирует посла ТАСС.

По его словам, в других регионах, кроме провинции Хубэй, не исключена победа над инфекцией уже в течение февраля.

Ранее в Китае заявили, что клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля.

Сообщалось, что число жертв коронавирусной инфекции в КНР возросло до 2236.