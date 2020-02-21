В Китае назвали дату клинических испытаний вакцины от коронавируса

Короткая ссылка
Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля. Об этом сообщил заместитель министра науки и техники КНР Сюй Наньпин.

«Что касается разработки вакцины, согласно комплексным исследованиям и предварительным расчетам, вакцина будет подана на клинические испытания не ранее последней декады апреля», — приводит ТАСС его слова.

Ранее стало известно, что учёные из Сингапура разрабатывают вакцину от COVID-2019 и планируют протестировать её через три месяца.

По последним официальным данным, в Китае от нового типа коронавируса скончались 2236 человек, общее количество случаев заражения COVID-2019 в Китае достигло 75 465.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить