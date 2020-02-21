В Китае назвали дату клинических испытаний вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля. Об этом сообщил заместитель министра науки и техники КНР Сюй Наньпин.

«Что касается разработки вакцины, согласно комплексным исследованиям и предварительным расчетам, вакцина будет подана на клинические испытания не ранее последней декады апреля», — приводит ТАСС его слова.

Ранее стало известно, что учёные из Сингапура разрабатывают вакцину от COVID-2019 и планируют протестировать её через три месяца.

По последним официальным данным, в Китае от нового типа коронавируса скончались 2236 человек, общее количество случаев заражения COVID-2019 в Китае достигло 75 465.