В Китае назвали дату клинических испытаний вакцины от коронавируса
«Что касается разработки вакцины, согласно комплексным исследованиям и предварительным расчетам, вакцина будет подана на клинические испытания не ранее последней декады апреля», — приводит ТАСС его слова.
Ранее стало известно, что учёные из Сингапура разрабатывают вакцину от COVID-2019 и планируют протестировать её через три месяца.
По последним официальным данным, в Китае от нового типа коронавируса скончались 2236 человек, общее количество случаев заражения COVID-2019 в Китае достигло 75 465.