СМИ сообщили, когда учёные из Сингапура протестируют вакцину от коронавируса

Учёные из Сингапура разрабатывают вакцину от нового типа коронавируса и планируют протестировать её через три месяца.

Об этом пишет The Straits Times.

В ходе испытательного периода вакцину будут давать здоровым добровольцам, которые будут находиться под наблюдением врачей.

Ранее предполагалось, что разработка вакцины может занять несколько лет и её создание потребует больше времени, чем длится нынешняя эпидемия. Минздрав России оценивал срок создания вакцины в восемь-десять месяцев.

По последним данным, число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае увеличилось до 908. Число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 40 171.