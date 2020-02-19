В Пекине прокомментировали приостановку Россией въезда граждан Китая

Россия заранее оповестила Китай о планах приостановить въезд китайских граждан, это временные меры, они будут отменены по мере улучшения эпидемической ситуации, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

«Что касается вышеупомянутых мер профилактики и контроля за распространением нового типа коронавируса, то Россия заранее уведомила Китай по дипломатическим каналам», — цитирует Шуана РИА Новости.

При этом, как он отметил, ограничительные меры не означают полного запрета на обмены между двумя странами.

«Это лишь временные меры, и как только улучшится эпидемическая ситуация, меры будут скорректированы или даже отменены», — подчеркнул министр.

Ранее в секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан Китая, которые направляются в страну в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях.

Отмечалось, что ограничение на въезд не коснётся пассажиров, которые следуют транзитом через российские аэропорты.

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