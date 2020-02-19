Запрет на въезд в Россию не коснётся транзитных пассажиров

Ограничение на въезд на территорию России с 20 февраля не коснётся пассажиров, которые следуют транзитом через российские аэропорты. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Ограничение не коснётся транзитных пассажиров», — приводит Интерфакс заявление.

Ранее сообщалось, что Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан Китая, которые направляются в страну в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях.

С 3 февраля «Российские железные дороги» приостановили пассажирское сообщение с Китаем в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Подробнее о запрете — в материале RT.