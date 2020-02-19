Запрет на въезд в Россию не коснётся транзитных пассажиров

Короткая ссылка
Ограничение на въезд на территорию России с 20 февраля не коснётся пассажиров, которые следуют транзитом через российские аэропорты. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.
Запрет на въезд в Россию не коснётся транзитных пассажиров
  • АГН «Москва»

«Ограничение не коснётся транзитных пассажиров», — приводит Интерфакс заявление.

Ранее сообщалось, что Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан Китая, которые направляются в страну в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях. 

С 3 февраля «Российские железные дороги» приостановили пассажирское сообщение с Китаем в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Подробнее о запрете — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить