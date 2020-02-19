Запрет на въезд в Россию не коснётся транзитных пассажиров
- АГН «Москва»
«Ограничение не коснётся транзитных пассажиров», — приводит Интерфакс заявление.
Ранее сообщалось, что Россия с 20 февраля приостановит въезд граждан Китая, которые направляются в страну в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях.
С 3 февраля «Российские железные дороги» приостановили пассажирское сообщение с Китаем в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
Подробнее о запрете — в материале RT.