РЖД приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем

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«Российские железные дороги» с 3 февраля приостанавливают пассажирское сообщение с Китаем в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
РЖД приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем
  • РИА Новости

«С 00 часов 00 минут московского времени 3 февраля 2020 года до особого указания временно приостановлено движение следующих пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР: поезд №3/4 Пекин — Москва формирования «Китайских железных дорог»; поезд №320/20-19/319 Чита — Забайкальск — Пекин; беспересадочные вагоны Москва — Пекин, курсирующие в составах поездов №2/1, №320/319 и №20/19», — приводит РИА Новости сообщение РЖД.

Беспересадочные вагоны Москва — Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва — Забайкальск.

Ранее сообщалось, что Россия также приостановит железнодорожное сообщение с Китаем, кроме поезда Москва — Пекин. 

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