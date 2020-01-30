КНДР закрыла железнодорожное сообщение с Китаем

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Власти КНДР закрыли железнодорожное сообщение с Китаем, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
КНДР закрыла железнодорожное сообщение с Китаем
  • Reuters

«Принято решение приостановить начиная с пятницы отправку поездов по маршруту Пхеньян — Даньдун и Пхеньян — Пекин», — приводит ТАСС слова представителя кассы железнодорожных билетов в Пхеньяне.

Отмечается, что поезда из КНДР в Россию пока продолжат курсировать, однако всем иностранным пассажирам, прибывающим в республику через российскую границу, придётся отправиться на месячный карантин.

Ранее стало известно, что Россия также приостановит железнодорожное сообщение с Китаем, кроме поезда Москва — Пекин. 

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