КНДР закрыла железнодорожное сообщение с Китаем

Власти КНДР закрыли железнодорожное сообщение с Китаем, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

«Принято решение приостановить начиная с пятницы отправку поездов по маршруту Пхеньян — Даньдун и Пхеньян — Пекин», — приводит ТАСС слова представителя кассы железнодорожных билетов в Пхеньяне.

Отмечается, что поезда из КНДР в Россию пока продолжат курсировать, однако всем иностранным пассажирам, прибывающим в республику через российскую границу, придётся отправиться на месячный карантин.

Ранее стало известно, что Россия также приостановит железнодорожное сообщение с Китаем, кроме поезда Москва — Пекин.