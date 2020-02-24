ЕС дополнительно выделит более €230 млн на борьбу с коронавирусом

Евросоюз дополнительно выделит более €230 млн на борьбу с коронавирусом, заявил комиссар ЕС по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич.

«Сегодня мы анонсируем мобилизацию более €230 млн для международной борьбы с коронавирусом… €114 млн пойдут ВОЗ, €15 млн — странам-партнёрам и ещё €100 млн — на исследования в поисках вакцины», — цитирует Ленарчича РИА Новости.

По его словам, ещё €3 млн выделят на закупку средств личной защиты и вывоз граждан.

Как отметил Ленарчич, вспышка коронавируса «окажет влияние на европейскую экономику», при этом о конкретных цифрах говорить преждевременно.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил о разработке Китаем вакцины, которая предварительно показала эффективность против нового типа коронавируса.

Сообщалось, что число заражённых COVID-2019 в Китае превысило 77 тыс., скончались 2592 человека.