ЕС дополнительно выделит более €230 млн на борьбу с коронавирусом
- РИА Новости
«Сегодня мы анонсируем мобилизацию более €230 млн для международной борьбы с коронавирусом… €114 млн пойдут ВОЗ, €15 млн — странам-партнёрам и ещё €100 млн — на исследования в поисках вакцины», — цитирует Ленарчича РИА Новости.
По его словам, ещё €3 млн выделят на закупку средств личной защиты и вывоз граждан.
Как отметил Ленарчич, вспышка коронавируса «окажет влияние на европейскую экономику», при этом о конкретных цифрах говорить преждевременно.
Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил о разработке Китаем вакцины, которая предварительно показала эффективность против нового типа коронавируса.
Сообщалось, что число заражённых COVID-2019 в Китае превысило 77 тыс., скончались 2592 человека.