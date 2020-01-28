Эксперт оценил последствия политики контрсанкций в России

Научный сотрудник НИФИ Министерства финансов России Владислав Григоров оценил последствия политики контрсанкций в стране.

«Прежде всего, российский рынок после принятия антисанкций был по возможности насыщен продукцией собственного производства. И речь не только о зерне», — заявил он в беседе с ФАН.

Как отметил эксперт, значительно вырос экспортный потенциал зерновых культур, в том числе пшеницы и подсолнечника.

По словам Григорова, серьёзное развитие получило и тепличное хозяйство.

«Также надо отметить, что все крупные торговые сети в результате введения санкций также переориентировали все свои логистические цепочки на работу с российскими производителями», — сказал он.

Кроме того, эксперт напомнил, что крупные транснациональные корпорации открыли производства в России.

Ранее главный научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы отмены санкций Евросоюза против России.