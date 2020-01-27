Лавров прокомментировал идею Путина о саммите «пятёрки» СБ ООН

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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инициативу российского президента Владимира Путина о проведении саммита лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Лавров прокомментировал идею Путина о саммите «пятёрки» СБ ООН
  • РИА Новости

«Заложенный Великой Победой правовой фундамент международной архитектуры остаётся важнейшей опорой в деле эффективного преодоления общих для всех народов вызовов и угроз, поддержания региональной и глобальной стабильности», — приводит РИА Новости его слова на Международных рождественских образовательных чтениях.

Лавров пояснил, что инициатива о проведении саммита России, Великобритании, Франции, США и Китая направлена на реализацию данных мер.

«Суть её в том, чтобы самым серьёзным образом без политизации, идеологизации, без оглядки на электоральные циклы рассмотреть пути снижения напряжённости, которая опасно нарастает в последние годы, пути, которые позволят остановить дальнейшее сползание мира к конфронтации», — пояснил он.

Ранее в Кремле заявили, что Россия направила четырём странам — постоянным членам СБ ООН послание с детализацией идеи о саммите.

23 января в ходе выступления на форуме в Израиле Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Британии за сохранение цивилизации и предложил встретиться лидерам этих стран для серьёзного разговора.

Французский лидер Эммануэль Макрон поддержал данную инициативу.

Позднее в Пекине также выразили готовность к встрече. В Лондоне заявили, что ожидают деталей по данному предложению.

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