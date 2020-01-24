Антонов предложил провести встречу «пятёрки» СБ ООН в мае или сентябре

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что встречу лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) можно было бы провести в мае или сентябре.

«Конечно же, ещё мы будем говорить о том, когда можно было бы провести такого рода мероприятие: или же накануне майской обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия, или же накануне или во время празднования 75-летия основания Организации Объединённых Наций», — цитирует Антонова ТАСС.

По мнению посла, реализация этой инициативы может принести большую пользу международному миру и безопасности.

23 января президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме в Израиле предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва на следующей неделе направит официальные послания Китаю, США, Великобритании и Франции с детальными предложениями о проведении встречи.

Политолог Александр Коньков в беседе с радио Sputnik оценил идею проведения встречи лидеров «пятёрки» Совбеза ООН.