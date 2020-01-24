Россия направит детальные предложения по саммиту лидеров «пятёрки»

Россия на следующей неделе направит официальные послания Китаю, США, Великобритании и Франции с детальными предложениями о проведении саммита лидеров стран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В ближайшие дни будут направлены послания главам государств и правительств упомянутых стран, которые будут содержать больше конкретики по сути предложения президента Путина», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Он уточнил, что в первой половине следующей недели «визави получат это послание, эту информацию».

Как отметил Песков, в Кремле будут «с нетерпением ждать реакции» лидеров этих стран.

23 января Путин, выступая на форуме в Израиле, предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН. Как отметили в Кремле, саммит нужен, чтобы обсудить глобальные вызовы и приступить к поиску путей для разрядки обстановки в мире.

Франция и Китай поддержали его идею.

В Великобритании отметили, что ожидают от России деталей касательно предложения.

Подробнее — в материале RT.