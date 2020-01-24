Россия направит детальные предложения по саммиту лидеров «пятёрки»
- РИА Новости
«В ближайшие дни будут направлены послания главам государств и правительств упомянутых стран, которые будут содержать больше конкретики по сути предложения президента Путина», — цитирует ТАСС представителя Кремля.
Он уточнил, что в первой половине следующей недели «визави получат это послание, эту информацию».
Как отметил Песков, в Кремле будут «с нетерпением ждать реакции» лидеров этих стран.
23 января Путин, выступая на форуме в Израиле, предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН. Как отметили в Кремле, саммит нужен, чтобы обсудить глобальные вызовы и приступить к поиску путей для разрядки обстановки в мире.
Франция и Китай поддержали его идею.
В Великобритании отметили, что ожидают от России деталей касательно предложения.
Подробнее — в материале RT.