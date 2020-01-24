Кремль рассказал об идее Путина провести саммит лидеров пяти стран

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Саммит лидеров «пятёрки» СБ ООН нужен, чтобы обсудить глобальные вызовы и приступить к поиску путей для разрядки обстановки в мире. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о предложении президента Владимира Путин провести соответствующую встречу.
Кремль рассказал об идее Путина провести саммит лидеров пяти стран
  • Reuters

Он напомнил, что глава государства предложил устроить такую встречу «в любое время, в любом месте».

«Для чего? Для того чтобы говорить о той критической массе вызовов в самых различных областях и массе конфликтного потенциала на региональном и международном уровне, чтобы именно страны «пятёрки» взяли на себя ответственность, чтобы остановить дальнейшее опасное нарастание этой критической массы», — цитирует Интерфакс представителя Кремля.

Как указал Песков, государства должны поставить «себя выше тех разногласий», которые имеются в настоящее время между ними, чтобы «приступить к поиску путей для разрядки, для ответа на те вызовы, которые сейчас стоят перед человечеством».

«Чтобы именно эти страны взяли на себя ответственность за эту самую разрядку, которая столь необходима для всех», — подчеркнул он.

23 января Путин, выступая на этом форуме в Израиле, предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.

Французский лидер Эммануэль Макрон, выступавший после президента России, поддержал его идею. Китай также выступил в поддержку идеи.

В Британии, комментируя инициативу, отметили, что ожидают от России деталей касательно соответствующего предложения.

Подробнее — в материале RT.

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