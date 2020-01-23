В Британии прокомментировали идею Путина о саммите лидеров пяти стран
- РИА Новости
«Мы ждём от российского правительства дальнейших деталей касательно данного предложения», — сказал он.
23 января Путин, выступая на этом форуме в Израиле, заявил, что забвение прошлого и разобщённость могут обернуться страшными последствиями.
Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
Французский лидер Эммануэль Макрон, выступавший после Путина, поддержал идею президента России.
Подробнее — в материале RT.