В Британии прокомментировали идею Путина о саммите лидеров пяти стран

Лондон ожидает от России деталей касательно предложения Владимира Путина провести встречу глав России, Китая, США, Франции и Великобритании для решения мировых проблем. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил представитель британского правительства.

РИА Новости