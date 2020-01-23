В Британии прокомментировали идею Путина о саммите лидеров пяти стран

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Лондон ожидает от России деталей касательно предложения Владимира Путина провести встречу глав России, Китая, США, Франции и Великобритании для решения мировых проблем. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил представитель британского правительства.
В Британии прокомментировали идею Путина о саммите лидеров пяти стран
  • РИА Новости

«Мы ждём от российского правительства дальнейших деталей касательно данного предложения», — сказал он.

23 января Путин, выступая на этом форуме в Израиле, заявил, что забвение прошлого и разобщённость могут обернуться страшными последствиями.

Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.

Французский лидер Эммануэль Макрон, выступавший после Путина, поддержал идею президента России.

Подробнее — в материале RT.

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