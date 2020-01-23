Макрон поддержал идею Путина о встрече лидеров стран — членов СБ ООН

Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления в Иерусалиме на форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом» поддержал предложение президента России Владимира Путина провести встречу глав государства — постоянных членов СБ ООН.

«Мой дорогой друг президент Путин, я согласен с вами, что пять стран — основательниц ООН несут особую историческую ответственность. И сейчас нам вновь нужно собраться вместе, и мы действительно говорили об этом несколько дней назад. Мы должны собраться вместе и говорить об этом, потому что мы, конечно же, понимаем важность исторических событий и должны обеспечить устойчивость мирового порядка, который опирается на международное право и на права человека. И именно это мы должны защищать», — сказал он.

Как отметил Макрон, миру необходимо единство Европы и всего международного сообщества.

«Потому что сегодня в наших демократических странах, к сожалению, антисемитизм опять поднял голову. И это антисемитизм, который сопровождается насилием — его сопровождает ксенофобия и расизм, его верные союзники и соратники. И я заявляю, что антисемитизм — это проблема не только еврейских общин, самих евреев, это прежде всего проблема обществ, в которых антисемитизм проявляется», — указал президент Франции.

Ранее Путин, выступая на этом форуме, заявил, что забвение прошлого и разобщённость перед лицом таких угроз могут обернуться страшными последствиями.

Он предложил провести встречу глав государств — постоянных членов СБ ООН.

RT ведёт прямую трансляцию.