Китай поддержал предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран

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Китайская сторона поддерживает предложение президента России Владимира Путина о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Китай поддержал предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
  • Reuters

«Китай поддерживает инициативу России провести саммит пяти постоянных членов СБ ООН», — приводит слова дипломата сайт внешнеполитического ведомства.

Она также выразила готовность Пекина поддерживать контакты и координацию по данному вопросу.

Хуа Чуньин подчеркнула, что пять постоянных членов Совбеза несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Ранее в ООН приветствовали инициативу Путина.

23 января российский лидер, выступая на форуме в Израиле, предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.

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