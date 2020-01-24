Китай поддержал предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран

Китайская сторона поддерживает предложение президента России Владимира Путина о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Китай поддерживает инициативу России провести саммит пяти постоянных членов СБ ООН», — приводит слова дипломата сайт внешнеполитического ведомства.

Она также выразила готовность Пекина поддерживать контакты и координацию по данному вопросу.

Хуа Чуньин подчеркнула, что пять постоянных членов Совбеза несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Ранее в ООН приветствовали инициативу Путина.

23 января российский лидер, выступая на форуме в Израиле, предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.