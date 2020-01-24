Китай поддержал предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
- Reuters
«Китай поддерживает инициативу России провести саммит пяти постоянных членов СБ ООН», — приводит слова дипломата сайт внешнеполитического ведомства.
Она также выразила готовность Пекина поддерживать контакты и координацию по данному вопросу.
Хуа Чуньин подчеркнула, что пять постоянных членов Совбеза несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности.
Ранее в ООН приветствовали инициативу Путина.
23 января российский лидер, выступая на форуме в Израиле, предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.