В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран

ООН приветствует любые усилия, которые направлены на проведение дискуссий между правительствами стран «пятёрки» Совета Безопасности. Об этом заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак, комментируя инициативу российского лидера Владимира Путина.

«ООН в принципе поощряет дружеские отношения между всеми государствами-членами (организации. — RT). Поэтому, конечно, любые усилия по содействию дискуссиям между пятью постоянными членами Совета Безопасности приветствуются», — цитирует РИА Новости Хака.

23 января Путин, выступая на этом форуме в Израиле, заявил, что забвение прошлого и разобщённость могут обернуться страшными последствиями.

Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.

Французский лидер Эммануэль Макрон, выступавший после Путина, поддержал идею президента России.

В Лондоне, комментируя инициативу, отметили, что ожидают от российской стороны деталей касательно соответствующего предложения.

Подробнее — в материале RT.