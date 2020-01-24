В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
«ООН в принципе поощряет дружеские отношения между всеми государствами-членами (организации. — RT). Поэтому, конечно, любые усилия по содействию дискуссиям между пятью постоянными членами Совета Безопасности приветствуются», — цитирует РИА Новости Хака.
23 января Путин, выступая на этом форуме в Израиле, заявил, что забвение прошлого и разобщённость могут обернуться страшными последствиями.
Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
Французский лидер Эммануэль Макрон, выступавший после Путина, поддержал идею президента России.
В Лондоне, комментируя инициативу, отметили, что ожидают от российской стороны деталей касательно соответствующего предложения.
Подробнее — в материале RT.