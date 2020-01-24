Эксперт оценил идею проведения встречи лидеров «пятёрки» Совбеза ООН
- РИА Новости
По его мнению, саммит поможет формированию нового миропорядка.
«То, что Путин предложил в условиях того беспрецедентного кризиса, в котором оказались международное право и система международного регулирования, провести своего рода сверку часов, собраться пяти странам — основательницам ООН, постоянным членам Совбеза для полномасштабного разговора, — это весьма серьёзная инициатива, в рамках которой может родиться целый ряд интересных проектов для формирования нового миропорядка», — отметил Александр Коньков в беседе с радио Sputnik.
Он также добавил, что встреча имеет все основания для того, чтобы состояться, а Москва была бы идеальным местом для её проведения.
23 января российский лидер, выступая на форуме в Израиле, предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.