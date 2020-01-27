Россия направила послания с предложением по саммиту «пятёрки» СБ ООН
- РИА Новости
По его словам, послания были отправлены 24 января.
«Они (послания с предложением. — RT) были отправлены в пятницу», — цитирует ТАСС Пескова.
Он добавил, что теперь «стоит ждать ответа».
23 января президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме в Израиле предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что встречу лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) можно было бы провести в мае или сентябре.