Россия направила послания с предложением по саммиту «пятёрки» СБ ООН

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Послания с детализацией идеи о саммите направлены лидерам стран — постоянных членов СБ ООН, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Россия направила послания с предложением по саммиту «пятёрки» СБ ООН
  • РИА Новости

По его словам, послания были отправлены 24 января.

«Они (послания с предложением. — RT) были отправлены в пятницу», — цитирует ТАСС Пескова.

Он добавил, что теперь «стоит ждать ответа».

23 января президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме в Израиле предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что встречу лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) можно было бы провести в мае или сентябре.

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