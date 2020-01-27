Россия направила послания с предложением по саммиту «пятёрки» СБ ООН

Послания с детализацией идеи о саммите направлены лидерам стран — постоянных членов СБ ООН, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, послания были отправлены 24 января.

«Они (послания с предложением. — RT) были отправлены в пятницу», — цитирует ТАСС Пескова.

Он добавил, что теперь «стоит ждать ответа».

23 января президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме в Израиле предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что встречу лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) можно было бы провести в мае или сентябре.