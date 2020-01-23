Посол ФРГ в США не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана

Посол Германии в США Эмили Хабер заявила о возможном обращении стран евротройки в Совет Безопасности ООН в результате запуска механизма разрешения споров в рамках СВПД.

«Следующим шагом может быть (обращение к. — RT) ООН, но наши намерения иные. Мы хотим найти решение (проблемы. — RT)», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал французского лидера Эммануэля Макрона присоединиться к давлению на Тегеран и санкциям против него.

5 января стало известно о последнем этапе сокращения Ираном обязательств по СВПД.

Позднее Франция, Германия и Британия объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках СВПД.

Тегеран назвал такой шаг евротройки стратегической ошибкой и выразил готовность решительно ответить на любые искажения фактов и деструктивные меры со стороны этих стран.

В парламенте Ирана заявили о возможном пересмотре Тегераном позиции по сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае несправедливых мер европейских стран при использовании механизма.