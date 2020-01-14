В Иране отреагировали на запуск механизма разрешения споров по СВПД
- Reuters
«Иран, как и ранее, полностью готов пойти навстречу конструктивным и благонамеренным усилиям, направленным на сохранение этого важного международного соглашения», — приводит его слова пресс-служба МИД.
При этом Мусави подчеркнул, что Тегеран ответит «со всей серьёзностью и решительностью» на любое искажение фактов и злоупотребление.
Как напомнил дипломат, механизм урегулирования споров «был запущен Ираном больше года назад», поэтому «на практике ничего нового не произошло».
Ранее Франция, Германия и Великобритания заявили, что они запустили механизм разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки.
Это решение принято в связи с прекращением Ираном выполнения части обязанностей СВПД. 5 января было объявлено о последнем этапе сокращения обязательств.
Курированием работы механизма займётся глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель — он станет координатором совместной комиссии.
В мае 2018 года США вышли из СВПД, который был утверждён Советом Безопасности ООН в 2015 году, а США возобновили действие санкций против Ирана.
После этого Тегеран объявил о начале процедуры по частичному прекращению выполнения своих обязательств по ядерной сделке.