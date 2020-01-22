Нетаньяху призвал Макрона присоединиться к санкциям против Ирана

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал французского лидера Эммануэля Макрона присоединиться к давлению на Тегеран и санкциям против него.
Нетаньяху призвал Макрона присоединиться к санкциям против Ирана
  • Reuters

«Премьер-министр призвал президента Франции присоединиться к давлению и санкциям против Ирана после его (Тегерана. — RT) шагов в ядерной сфере и агрессивных действий в регионе», — приводит ТАСС сообщение канцелярии Нетаньяху.

Отмечается, что соответствующее заявление было сделано во время встречи в резиденции израильского лидера.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обсудил с Нетаньяху события на Ближнем Востоке, в частности действия Ирана.

Также Нетаньяху призвал страны Евросоюза присоединиться к санкциям США против властей Ирана.

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