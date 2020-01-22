Нетаньяху призвал Макрона присоединиться к санкциям против Ирана
- Reuters
«Премьер-министр призвал президента Франции присоединиться к давлению и санкциям против Ирана после его (Тегерана. — RT) шагов в ядерной сфере и агрессивных действий в регионе», — приводит ТАСС сообщение канцелярии Нетаньяху.
Отмечается, что соответствующее заявление было сделано во время встречи в резиденции израильского лидера.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обсудил с Нетаньяху события на Ближнем Востоке, в частности действия Ирана.
Также Нетаньяху призвал страны Евросоюза присоединиться к санкциям США против властей Ирана.