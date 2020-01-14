Помпео обозначил условие для отмены санкций США против Ирана

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Госсекретарь США Майкл Помпео обозначил условие для прекращения Соединёнными Штатами санкционной политики в отношении Ирана.
Помпео обозначил условие для отмены санкций США против Ирана
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«Санкции будут сохраняться, пока Иран не прекратит свою террористическую деятельность и не откажется от намерения обладать ядерным оружием, пока не согласится на режим проверок, который бы позволил внести доверие», — цитирует Помпео ТАСС.

Он отметил, что сдерживание восстановлено США не навсегда, поскольку риски сохраняются.

«Мы работаем над тем, чтобы не потерять (достигнутый уровень. — RT) сдерживания», — сказал Помпео.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов заявил, что надеется на возвращение взаимного уважения между США и Ираном.

Также сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал страны Евросоюза присоединиться к санкциям США против властей Ирана.

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