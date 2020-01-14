Помпео обозначил условие для отмены санкций США против Ирана
- globallookpress.com
«Санкции будут сохраняться, пока Иран не прекратит свою террористическую деятельность и не откажется от намерения обладать ядерным оружием, пока не согласится на режим проверок, который бы позволил внести доверие», — цитирует Помпео ТАСС.
Он отметил, что сдерживание восстановлено США не навсегда, поскольку риски сохраняются.
«Мы работаем над тем, чтобы не потерять (достигнутый уровень. — RT) сдерживания», — сказал Помпео.
Ранее госсекретарь Соединённых Штатов заявил, что надеется на возвращение взаимного уважения между США и Ираном.
Также сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал страны Евросоюза присоединиться к санкциям США против властей Ирана.