Нетаньяху призвал страны ЕС присоединиться к антииранским санкциям США
- Reuters
«Я приветствую введение президентом США Дональдом Трампом новых очень жёстких санкций в отношении этого иранского режима. Должен сказать, что это было сделано и в связи с решением Ирана ускорить процесс обогащения урана. Я призываю Великобританию, Францию и Германию присоединиться к усилиям США», — приводит ТАСС его слова на еженедельном заседании правительства.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона введёт новые экономические санкции против Ирана.
9 января Трамп на фоне ситуации вокруг Ирана провёл телефонные переговоры с Нетаньяху, в ходе которых стороны обсудили важные региональные вопросы.
5 декабря Нетаньяху выразил благодарность Трампу за проведение им политики давления на режим Ирана.