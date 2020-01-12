Нетаньяху призвал страны ЕС присоединиться к антииранским санкциям США

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал страны Евросоюза присоединиться к санкциям США против властей Ирана.
Нетаньяху призвал страны ЕС присоединиться к антииранским санкциям США
  • Reuters

«Я приветствую введение президентом США Дональдом Трампом новых очень жёстких санкций в отношении этого иранского режима. Должен сказать, что это было сделано и в связи с решением Ирана ускорить процесс обогащения урана. Я призываю Великобританию, Францию и Германию присоединиться к усилиям США», — приводит ТАСС его слова на еженедельном заседании правительства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона введёт новые экономические санкции против Ирана.

9 января Трамп на фоне ситуации вокруг Ирана провёл телефонные переговоры с Нетаньяху, в ходе которых стороны обсудили важные региональные вопросы.

5 декабря Нетаньяху выразил благодарность Трампу за проведение им политики давления на режим Ирана.

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