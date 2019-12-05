Нетаньяху поблагодарил США за политику давления на Иран

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность американскому президенту Дональду Трампу за проведение им политики давления на режим Ирана.

«Мы признательны президенту Трампу за его последовательную политику давления на иранский режим», — цитирует РИА Новости Нетаньяху.

Премьер уточнил, что «агрессии», которая исходит от иранского режима, необходимо противостоять.

Он также поблагодарил Вашингтон за заявление о том, что еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан не являются незаконными.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с Биньямином Нетаньяху, во время которых стороны обсудили Иран.

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