Нетаньяху поблагодарил США за политику давления на Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность американскому президенту Дональду Трампу за проведение им политики давления на режим Ирана.

«Мы признательны президенту Трампу за его последовательную политику давления на иранский режим», — цитирует РИА Новости Нетаньяху.

Премьер уточнил, что «агрессии», которая исходит от иранского режима, необходимо противостоять.

Он также поблагодарил Вашингтон за заявление о том, что еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан не являются незаконными.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с Биньямином Нетаньяху, во время которых стороны обсудили Иран.