Нетаньяху обсудил с Трампом планы по Иорданской долине

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обсудил в телефонном разговоре с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом планы по распространению суверенитета Израиля на Иорданскую долину.

«Я говорил вчера (1 декабря. — RT) с Трампом. Мы обсуждали исторические возможности на ближайшие месяцы, включая Иорданскую долину в качестве признанной восточной границы Израиля», — приводит слова Нетаньяху Kan.

Ранее глава Госдепа Майк Помпео сообщил о признании администрацией Трампа легитимными поселения Израиля на территории Палестины, отметив, что США будут содействовать урегулированию отношений Израиля и Палестины в дипломатическом ключе.

В сентябре Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах он намерен распространить израильский суверенитет Израиля на Иорданскую долину.

В связи с заявлением премьера обеспокоенность выразили Франция, Германия, Великобритания, Испания и Италия.

Позднее израильское правительство одобрило строительство поселения в Иорданской долине.