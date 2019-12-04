Помпео провёл переговоры с Нетаньяху
- Reuters
Об этом сам госсекретарь написал на своей странице в Twitter.
«У нас с Нетаньяху была ещё одна продуктивная встреча сегодня вечером в Лиссабоне. Мы обсудили усилия по противостоянию дестабилизирующему влиянию Ирана в регионе, важность экономического сотрудничества с региональными партнёрами и другие вопросы, связанные с безопасностью Израиля», — указал он.
Ранее Нетаньяху обсудил в телефонном разговоре с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом планы по распространению суверенитета Израиля на Иорданскую долину.