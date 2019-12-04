Помпео провёл переговоры с Нетаньяху

Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которых стороны обсудили Иран.

Об этом сам госсекретарь написал на своей странице в Twitter.

«У нас с Нетаньяху была ещё одна продуктивная встреча сегодня вечером в Лиссабоне. Мы обсудили усилия по противостоянию дестабилизирующему влиянию Ирана в регионе, важность экономического сотрудничества с региональными партнёрами и другие вопросы, связанные с безопасностью Израиля», — указал он.

Ранее Нетаньяху обсудил в телефонном разговоре с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом планы по распространению суверенитета Израиля на Иорданскую долину.