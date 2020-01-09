Трамп провёл телефонные переговоры с Нетаньяху

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на фоне кризиса с Ираном провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых стороны обсудили важные региональные вопросы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

«Лидеры обсудили важные двусторонние и региональные вопросы», — указывается в сообщении.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обсудил с Нетаньяху ситуацию в Ираке.

3 января иранский генерал КСИР Касем Сулеймани был убит США при ракетном ударе в Багдаде. 

В ночь на 8 января Иран нанёс ракетные удары по двум американским базам в Ираке.

Трамп заявил о намерении ввести новые экономические санкции против Ирана.

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