Трамп провёл телефонные переговоры с Нетаньяху
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.
«Лидеры обсудили важные двусторонние и региональные вопросы», — указывается в сообщении.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обсудил с Нетаньяху ситуацию в Ираке.
3 января иранский генерал КСИР Касем Сулеймани был убит США при ракетном ударе в Багдаде.
В ночь на 8 января Иран нанёс ракетные удары по двум американским базам в Ираке.
Трамп заявил о намерении ввести новые экономические санкции против Ирана.