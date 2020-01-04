Помпео провёл телефонные переговоры с Нетаньяху

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Госсекретарь США Майк Помпео провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Иране.

«Госсекретарь Майк Помпео сегодня поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить ситуацию в Ираке, а также продолжающиеся со стороны Ирана провокации и угрозы для региона», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Отмечается, что Помпео подчеркнул решимость администрации Трампа защищать «американские интересы, персонал, объекты и партнёров».

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал госсекретаря США Майка Помпео «высокомерным клоуном» в ответ на его заявление о якобы радости жителей Ирака убийству в Багдаде иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Иранский генерал Сулеймани был убит в результате ракетной атаки США в ночь на 3 января в районе аэропорта Багдада.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди объявил в стране трёхдневный траур в связи с убийством американскими военными Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

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